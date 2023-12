Für öffentlichen Verkehr braucht es mehr Busfahrer

Beruf schmackhaft machen

In Zusammenarbeit mit dem AMS findet deshalb im Bacher-Mobilitätsbüro in Gmünd eine Jobbörse statt. Bewerbern soll der Beruf des Linienbusfahrers schmackhaft gemacht werden. Neue Initiativen sollen finanzielle Anreize schaffen. So gibt es die Möglichkeit, den recht teuren Busführerschein ohne Kostenbeteiligung erwerben zu können und schon während der Zeit der Ausbildung ein geregeltes Einkommen zu haben.