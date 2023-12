Nun soll es doch faire Lösung für die Mutter geben

Bisher scheiterte es am Fahrtkostenzuschuss

Denn die Mühlviertlerin, die seit 47 Jahren ihren beeinträchtigten Sohn Markus pflegt, konnte sich bisher nicht vorstellen, ihn gänzlich alleine zu lassen. Außer er würde währenddessen von einem Fahrdienst von seiner Wohneinrichtung in St. Peter am Wimberg zur Tagesstätte nach Linz gebracht werden.