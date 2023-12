VP-Hörl lobt SP-Dornauer für seine klaren Ansagen

Tirol „bestes Beispiel für Miteinander von Natur und Wirtschaft“

Wenn es hingegen um Verbindungen und Abrundungen in bestehenden Tourismusregionen geht, unterstützt NR Hörl die Positionen Dornauers natürlich voll und ganz: „Es freut mich, dass unser sozialdemokratischer Koalitionspartner die Fakten an- und ausspricht. Sich permanent vor einer kleinen, aber umso lauteren Gruppe von Totalblockierern zu fürchten, bringt das Land nicht weiter. Wir wissen, dass Urlaub in Tirol - Sommer und Winter - einen sehr kleinen ökologischen Fußabdruck hat und dass wir weltweit führend sind. Dafür muss man sich nicht schämen. Im Gegenteil: Wir alle könnten stolz darauf sein. Ein Miteinander von Natur und Wirtschaft gibt es - Tirol ist das beste Beispiel dafür!“