Regional und nachhaltig: Geschenke aus dem Ländle

An Auswahl mangelt es nicht. Eine außergewöhnliche Idee hatte etwa die Feldkircher Werberin Andrea Petermann: „28 Orte und Geschichten aus ganz Vorarlberg sind die Grundlage für unser Memo-Spiel“, erklärt sie. In Eigenregie wurden die Geschichten geschrieben und die dazu passenden Bilder illustriert. Gemeinsam mit Mitarbeiterin Katharina Erhard legte die Agenturchefin den Stil fest: Aquarell. So entstanden 28 kleine Kunstwerke, die schließlich auf den Memo-Karten abgedruckt wurden. „Wir wollten etwas schaffen, das den Kindern unsere Heimat spielerisch näher bringt und dazu animiert, sich die Dinge vor Ort anzusehen.“ Begleitend zu den Karten werden in einem Büchlein die Geschichten dazu erzählt - vom ersten Buch, das in Vorarlberg gedruckt wurde, bis zum Fischersteg in Bregenz, der einst auch als Flughafen gedient hat.