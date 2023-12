SPÖ will Rechtsanspruch auf Arztbesuch

Die SPÖ prüft in der „Taskforce Gesundheit“ gerade die rechtlichen Möglichkeiten. „Es ist noch gar nicht so lange her, da war man in Österreich stolz auf ein gutes Gesundheitssystem, in dem jeder und jede unabhängig vom Geldbörsel schnell und bestens versorgt war. Das hat sich in den letzten 20 Jahren geändert, seit zwei schwarz-blaue Regierungen mit der Abrissbirne in das Gesundheitssystem gefahren sind. Wir wollen eine staatlich garantierte medizinische Versorgung innerhalb von 14 Tagen,“ sagt SPÖ-Chef Andreas Babler zur „Krone“.