Rauch: Ärzte sollen Millionen sinnvoll einsetzen

„Wir haben bereits 50, weitere 30 sind in der Warteschleife. Fünf davon sind speziell für Kinder.“ Bis 2025 sollen österreichweit 120 Erstversorgungszentren entstehen und die Spitalsambulanzen entlasten. Dass der geplante Gesamtvertrag mit einheitlichen Leistungen in allen Bundesländern durch die Zugeständnisse an die Ärzte verzögert wird, stellt Rauch in Abrede. Die Kammer habe diesbezüglichen Verhandlungen mit der Sozialversicherung wieder aufgenommen. Spätestens 2025 werde dieser neue Gesamtvertrag fertig sein, gibt sich Rauch zuversichtlich.