Gasser zieht am Gold-Schauplatz ins Finale ein

Anna Gasser ist am Freitag bei der Rückkehr an den Schauplatz ihres zweiten Olympia-Goldes souverän ins Big-Air-Finale eingezogen. Die Kärntnerin landete in Peking im Shougang-Park mit 154,25 Punkten hinter der Slopestyle-Weltmeisterin Mia Brookes (GBR/167,50 auf dem zweiten Rang. Im Männer-Bewerb scheiterte ihr Freund Clemens Millauer hingegen schon in der Qualifikation als Heat-Achter. Das Finale geht am Samstag (11.00 Uhr MEZ) über die Bühne.