„Bei Rapid war Rechnen wichtiger als die Sprache“

„Mit meiner Familie ganz in Ruhe!“ Antonin Panenka hätte für seinen Ehrentag am Samstag nichts Großes geplant, aber die Rechnung ohne seinen Legendenstatus gemacht. Sein 75er wird schon am Freitag in Prag gebührend gefeiert. „Es wird auf mich angestoßen“, spielt „Tondo“ (sein Spitzname) die Party mit über 100 tschechischen Ex-Kollegen herunter. Alle hatten sich 2020 noch große Sorgen gemacht.