Manfred Köllys LBL will es noch einmal wissen

Manfred Kölly kann es nicht lassen: Der ehemalige Bürgermeister von Deutschkreutz und Obmann der LBL will es bei der Landtagswahl noch einmal wissen. Das LBL werde 2025 wieder antreten, teilte Kölly nun mit. Er selbst werde dabei Teil des Teams sein. Namen will er jedoch noch keine nennen. Auch, wer Spitzenkandidat wird, wird noch nicht verraten. Zuletzt kursierten immer wieder Namen von ehemalige Freiheitlichen, die sich gerüchteweise dem LBL angeschlossen hätten. Kölly will dazu nichts sagen. Unterstützer seien aber jederzeit willkommen.