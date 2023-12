Motorräder auf großer Fahrt durch die Geschichte

„Auf ins Burgenland“

So rief der Österreichische Motorfahrer-Verband im Juli 1927 seine Mitglieder und Gäste zu sogenannten Wandertouren auf, um das „landschaftliche Paradies“, wie das Burgenland bezeichnet wurde, PS-stark zu erkunden. Ein Detail am Rande: Von den 64.999 Motorrädern 1948 in Österreich waren 75 Prozent der Baujahre bis 1939. Mit 21.816 Stück war Puch damals die mit Abstand am gefragteste Marke, gefolgt von DKW, NSU, BMW, Zündapp und Ardie.