Festlichen Kaffeegenuss mit Nespresso gewinnen!

Um die festliche Jahreszeit gebührend zu zelebrieren, lädt Nespresso ein, in die Welt des alpinen Chics einzutauchen: Unvergesslicher Geschmack und unvergleichlicher Stil - kreiert in Zusammenarbeit mit der französischen Luxusmarke Fusalp - verschmelzen in der diesjährigen Festtagskollektion zu einem saisonalen Genusserlebnis. Unsere KronePlus-Abonnenten haben jetzt die Chance, ein weihnachtliches Nespresso-Festtagspaket zu gewinnen!