Andrea Kiewel bangt um Freund: „Weinte bitterlich“

Mit Kriegsbeginn Anfang Oktober wurde Andrea Kiewels israelischer Lebensgefährte, der seit 25 Jahren Elite-Soldat ist, an die Front geschickt. Wochenlang stand das Paar nur per Whatsapp und FaceTime in Kontakt. Am Wochenende durfte die Moderatorin, die seit 2017 in Tel Aviv lebt, ihren Liebsten endlich für ein paar Stunden wiedersehen, wie sie der „Bild“-Zeitung verriet.