Häftling flippte bei Urteilsverkündung völlig aus

Äußerst einsatzreich gestalten sich aktuell die Tage in der Grazer Justizanstalt Jakomini. Hier ein Auszug aus den jüngsten Ereignissen: So mussten die Beamten kürzlich mit Blaulicht ausfahren, um ihre Kollegen am Oberlandesgericht Graz (OLG) zu unterstützen. Dort fand die Berufungsverhandlung eines Häftlings (43) wegen schwerer Körperverletzung und Widerstands gegen die Staatsgewalt statt.