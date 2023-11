Weihnachtliche Reise in leuchtende Zauberwelten

Lumagica lockt aber nicht nur in die Steiermark, auch in Innsbruck und Reutte sowie im Winterwonderland Schönbrunn in Wien kann man den Lichter-Zauber erleben. Im Golfclub Murhof geht das übrigens noch bis 7. Jänner täglich von 16.30 bis 21.30 Uhr (24. 12. geschlossen). Auf „Krone“-BonusCard-Besitzer warten Ermäßigungen. Alle weiteren Informationen gibt es unter: www.lumagica.com/frohnleiten