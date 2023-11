Vorzeigeprojekt: 180 Lkw weniger durch Tirol

Den Schienenverkehr auf der Brennerbahn zu verbessern und den Ausbau voranzutreiben sind die Hauptanliegen der Aktionsgemeinschaft Brennerbahn (AGB), in der Tirol, Südtirol, Bayern, Trient und Verona sowie die jeweiligen Handelskammern zusammengeschlossen sind. Am Montag fand in Innsbruck die Präsidentenkonferenz statt. Und da konnte das Land Tirol, das seit knapp einem Jahr mit der WK Tirol den Vorsitz hat, auf ein erstes Vorzeigeprojekt hinweisen.