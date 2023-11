Russischer Langfinger wandert länger in den Bau

Richter Christoph Stadler macht es am Ende kurz und schmerzlos und verurteilt den Mann zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren. Außerdem widerruft er eine ursprünglich zur Bewährung ausgesetzte bedingte Haftstrafe. Was bedeutet, dass er in Summe nun vier Jahre in den Bau geht. Die derzeit zu verbüßende Gefängnisstrafe in Niederösterreich nicht inkludiert.