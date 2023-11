Rekord-Sommer: So viele Touristen wie noch nie

Österreichweit stiegen die Nächtigungen um 3,9 Prozent auf 80,9 Millionen. Mehr als zwei Drittel der Übernachtungen seien dabei auf Gäste aus dem Ausland zurückzuführen, so Tobias Thomas, Generaldirektor der Statistik Austria, am Dienstag in einer Aussendung. Davon entfallen rund 31,6 Millionen Nächtigungen auf deutsche Touristen, deren Übernachtungszahlen in der Sommersaison um 1,4 Prozent zunahmen.