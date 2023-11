„Angezuckert“: Schnee erreichte auch Unterkärnten

Frühaufsteher haben es vielleicht mitbekommen: Am Dienstagmorgen rieselte Schnee vom Himmel. „Aber die Menge hielt sich in Grenzen“, wie ein Meteorologe von UBIMET anmerkt. Fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee gab es vor allem im Norden, in der Tauernregion und im Bereich der Flattnitz, bleiben wird die weiße Schneedecke allerdings nur in höheren Lagen.