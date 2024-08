Aus Heu ragten Schuhe heraus: 77-Jähriger verletzt

Nach derzeitigem Erhebungsstand dürfte der 77-Jährige auf dem Hof in dem Augenblick, in dem der Lenker von der Ballenpresse zum Traktor ging, von hinten an die offene Ballenpresse gegangen sein. Als der Lenker die hydraulische Auswurfklappe schloss, dürfte der Mann vorerst in der Ballenpresse eingeklemmt und offensichtlich auf der Wiese im Zuge der Ballenpressung wieder aus der Presse gedrückt worden sein. Dabei erlitt er die schweren Verletzungen.