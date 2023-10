Kaltfront beschert die ersten weißen Berggipfel

Frostige Nächte, sonnige Tage

Während es in den kommenden Nächten in fast allen Teilen Kärntens zu Minusgraden kommen könnte, herrscht in den Bergen ab 1800 Meter seit Sonntag bereits Frost. „Besonders in den Gurktaler Alpen ist in den kommenden Nächten mit Frost zu rechnen“, so Zimmermann im Gespräch mit der „Krone“.