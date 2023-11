Schnee bis ins Tal: Wo Österreich heute weiß war

Nicht nur am Gebirge, auch in den tieferen Lagen wie in Kaprun im Pinzgau oder Wagrain blieb am Freitag der Schnee zum ersten Mal in Salzburg (siehe Fotos) liegen. Auch in Tirol gab der Winter bereits ein Comeback: Freitagfrüh präsentierte sich der Brenner weiß, mit Räumungsfahrzeugen und dichtem Schneetreiben.