Starkregen, Sturm und Schnee: Kärnten rüstet sich

Hochwasserschutz und Co.: Gemeinden rüsten sich

Die Feuerwehren sind im Einsatz, in Poppichl wurde an der Glan für den Ernstfall ein mobiler Hochwasserschutz aufgebaut. Mit dem Regen kommen - vor allem in Richtung der Karawanken und in den südlichen Landesteilen - auch Sturmböen bis zu 80 km/h.