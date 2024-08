„Dann stell ich gleich ein Tippkick-Mandl ins Tor“

In Überzahl überzeugte Fußball-Bundesligist Austria Klagenfurt gegen Blau-Weiß Linz lange gar nicht, erntete Coach Peter Pacult Kritik von den Rängen – am Ende gab’s den zweiten Sieg en suite. Und der violette Cheftrainer sparte auch nicht mit Kritik am eigenen Goalie. Debütant Salifou hat eine Entscheidung über seine Togo-Nationalteam-Einberufung getroffen.