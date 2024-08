Zunge verschluckt! Krankenschwestern griffen ein

Auf Treibach wartet viel Bundesliga-Erfahrung

Duell der Aufsteiger! Das gibt es am Sonntag in der Regionalliga, wenn Treibach bei Oedt gastiert. Und dennoch kann man die Klubs nicht miteinander vergleichen. Denn bei Oedt leiten mit Karl Russ als Coach und Gerald Baumgartner als Sportlicher Leiter ehemalige Bundesligatrainer die Geschicke. Als Investor fungiert Franz Grad, der Pasching einst von der Landesliga in die Bundesliga und in den Europacup geführt hat. „Das ist schon was anderes. Die haben eine halbe Profitruppe“, so Treibachs Sportboss Stefan Weitensfelder.