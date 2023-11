Papageie weg: Pfarrer verdächtigt seinen Erzfeind

„Ich habe den Verdacht, dass mich ein Bekannter ärgern will“, sagt der 66-Jährige. Seit acht Jahren liegt er laut eigenen Angaben im Zwist mit dem ehemaligen Mitarbeiter. Als der Pfarrer das Arbeitsverhältnis löste, zeigte ihn der Mann bei der Staatsanwaltschaft an: Wagner schulde ihm noch Geld. Der Ehemalige schrieb sogar einen Brief an Bischof Lackner.