Vipers düsten ungeschlagen zum ersten Meistertitel

Meisterfeier stieg in der Altstadt

Damit bejubelten die Salzburger nach dem Sieg im Vorjahr bei den Sport Austria Finals im Inline-Hockey sowie dem Damen-Titel in der Bundesliga (und Bronze bei der Staatsmeisterschaft) erneut eine großen Meisterschaft. Danach hatten es die frisch gebackenen Meister eilig. Abends stand ja schließlich die Meisterfeier in der Altstadt im „Timeless“ an.