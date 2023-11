Wo sind die beiden Papageie von Pfarrer Wagner?

Die Graupapageie waren in Käfigen im ersten Stock de Pfarrhofs untergebracht. Immer wieder durften sie aber auch frei in der Wohnung fliegen. Gegen 19.40 Uhr verließ Wagner am Donnerstag das Zimmer der Tiere. „Um 21 Uhr sah ich dort Licht brennen“, erzählt der 66-Jährige. Er schaute aber nicht nach. Erst in der Früh bemerkte er, dass die Vögel weg waren. „Und alle Türen standen offen!“