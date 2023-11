Wolfshund „Heaven“ braucht dringend eine Hüft-OP

Vor ein paar Tagen war Laura mit dem Wolfshund - er lässt nur sie in seine Nähe - in Wien bei einem Spezialisten. Er wurde narkotisiert und geröntgt. „Er war so tapfer. Ich war bei ihm und habe die ganze Zeit seine Pfote gehalten, bis er wieder aufgewacht ist“, erzählt Laura. „Sein Hüftleiden ist operabel, es ist zwar eine Risiko-OP, aber der Tierarzt ist zuversichtlich“, hofft Laura auf ein Happy End für „Heaven“.