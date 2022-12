„Ich brauche Freiheit und gehöre in kein Haus!“

Frieda lässt sich nicht fangen

Die einstige Straßenhündin ist im Sommer während eines Unwetters einer Urlauberin im Mölltal entlaufen und tummelt sich seither zwischen Oberkärnten und Osttirol umher. Sämtliche Versuche, die Hündin anzulocken und wieder einzufangen, sind gescheitert. „Diese Hunde sind sehr schlau und anpassungsfähig. Frieda dürfte sich bei Tag verstecken und versorgt sich dann in der Nacht an verschiedenen Stellen. In ihrem Fall sieht man, dass die Hündin nie richtig in unserer Welt angekommen ist“, so Grunow, die den Auslandstierschutz kritisch sieht. „Die Hälfte der Hunde, die wir suchen, stammen vom Auslandstierschutz. Das Leben mit so einem Vierbeiner muss wirklich gut überlegt sein.“