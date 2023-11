Europa tendiert nach rechts

Gut eine Woche nachdem das holländische Wahlergebnis das politische Establishment in der EU schockiert hat, scheint sich in Den Haag die Ansicht durchzusetzen, dass man den Wahlsieger, den Rechtspopulisten Geert Wilders, nicht daran wird hindern können, eine Regierung zu bilden. Wenn das niederländische Volk es so wolle, hört man aus dem Zentralen der unterlegenen Parteien, dann solle es eben auch so sein.