Unvergessen: Die Geschichte der 3 Tschoggl-Brüder

Der charismatische Friedrich Tschoggl, 73, Pensionist in Leoben, erzählt die Geschichte seines Vaters Max und dessen zwei Brüder eindrucksvoll, aber nahezu emotionslos. Anders würde er es wohl nicht schaffen. „Mein Vater selbst hat sie schon an Schulen geschildert“, berichtet er uns. „Aber nur selten. Es hat ihn psychisch so mitgenommen, er ist immer in Tränen ausgebrochen.“