Tram-Notbremsung: Seniorin (69) bei Sturz verletzt

Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 10 Uhr an der Kreuzung von Reichenauerstraße und Andechsstraße. Wegen eines weißen Transporters musste die Straßenbahngarnitur ruckartig anhalten, woraufhin es zum Unfall kam: Die 69-jährige Passagierin stürzte zu Boden und zog sich dabei Verletzungen an der Stirn und an den Rippen zu. Die Rettung brachte die Verletzte in die Innsbrucker Klinik.