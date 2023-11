Taxlerin stoppt betrunkene Alkolenkerin im Pinzgau

Die 37- jährige Frau war mit ihrem Auto gegen 22 Uhr in Richtung Piesendorf unterwegs. Aus unbekannter Ursache geriet sie in den Gegenverkehrsbereich und streifte mit ihrem Fahrzeug ein entgegenkommendes Taxi. Unbeirrt und ohne anzuhalten, setzte sie ihre Fahrt fort. Die Taxilenkerin folgte der 37-Jährigen und konnte sie am Dorfplatz von Piesendorf zum Anhalten bewegen.