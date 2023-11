Bergbahn nimmt nach Stillstand wieder Fahrt auf

Die Petzen-Bergbahn, eines der Tourismusjuwele in Südkärnten, stand nach einem Unwetter am 5. August still. Eine Stütze wurde so schwer in Mitleidenschaft gezogen, dass sie erneuert werden musste. Nicht nur für die Bergbahn fatal, sondern auch die Gastronomie auf der Petzen litt unter dem Stillstand, aber: „Gegen Naturkatastrophen kommen wir nicht an“, sagt Betreiber Franz Skuk.