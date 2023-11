Achtung: Von der Lust, die Stars „abzuschießen“

Vom alten Wiener Bühnentürl, wo die Theaterfans ihre Lieblinge knipsen, bis zum Wrack, in dem Lady Di starb, spannt sich der Paparazzi-Blick in die faszinierende Welt von Stars, Starlets und Verfolgern im WestLicht. Der Begriff „Paparazzo“ geht auf den gleichnamigen Fotografen in Federico Fellinis „Dolce Vita“-Film von 1960 zurück.