Kampf um Personal: Ohne Kreativität verhungert man

Von Fill Maschinenbau über die FACC und Fischer Sports bis hin zu Team 7 - es gibt ein enormes Angebot an attraktiven Arbeitgebern. „Da braucht’s schon Kreativität. Ohne die verhungert man “, sagt Otto Leodolter. Allein in Ried, wo 200 der 300 Löffler-Mitarbeiter tätig sind, liegt die Frauenquote bei 80%. Der Wunsch nach flexiblen Arbeitszeitmodellen ist groß. „Wir haben in Ried daher 111 verschiedene Modelle“, verrät Leodolter.