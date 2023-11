Kommen nicht weiter: Auch im Handel drohen Streiks

Sie hatte sich einen Aufkleber mit dem Spruch „Sei fair zu mir“ auf ihr Oberteil geklebt, sprach dann mit ruhiger Stimme zu den Mitarbeitern: Sabine Eiblmaier. Die Betriebsratschefin von Interspar Österreich ist die Stimme von fast 10.000 Mitarbeitern. Am Mittwoch in der Früh gab sie sich bei einer Betriebsversammlung in Wels kämpferisch.