Die Bremsspur der Rezession ist bereits sichtbar

Das Ziel: so viele Mitarbeiter halten wie möglich

„Wir erkennen hier die Auswirkungen der Rezession in der Industrie“, sagt Schmidt. Wie reagieren die Firmen? So gut es geht, bemühen sie sich darum, ihre Stammbelegschaft zu halten: Schichten werden reduziert, Arbeitszeitkonten ausgereizt, interne Kurzarbeitsmodelle finanziert - alles mit dem Ziel, Mitarbeiter an Bord zu behalten. Das kostet zum Teil viel Geld, aber „die Betriebe wissen, dass sie die Leute in fünf Jahren nicht mehr bekommen, wenn sie sie brauchen würden“, verweist die Chefin des AMS OÖ auf den demografischen Wandel.