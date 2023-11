Berührender Dankesbrief an die Schwazer Bergretter

„Ohne euch wäre ich jetzt nicht mehr am Leben!“

Der Schwazer Bergrettungschef Fred Wallenta und Stefan Brandl hatten Kris Minne wenig später im Krankenhaus besucht, jetzt meldete er sich aus Belgien mit einem emotionalen Dankesbrief an seine (Berg)Retter. „Nach elf Tagen bester Betreuung konnte ich das Spital verlassen. Es geht mir inzwischen recht gut. Es ist mir mehrmals bestätigt worden, dass ich ohne euren Einsatz mit großer Sicherheit jetzt nicht mehr am Leben wäre“, schreibt er. „Ich werde nie vergessen, dass so viele sich so viel Mühe gegeben haben, um mich, einen unbekannten, Not leidenden Belgier zu retten. “