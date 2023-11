„In ein paar Stunden wäre Mann wohl tot gewesen“

Die Nacht auf Allerseelen hatte er im Winterraum der Lamsenjochhütte übernachtet und seinem Bruder in Belgien Fotos geschickt. Im Bereich Lamsenjoch wurde er am 2. November auch zum letzten Mal gesehen - von zwei französischen Alpinisten. Dann verschwand der 55-Jährige, der am 29. Oktober in Scharnitz zu einer Karwendeldurchquerung aufgebrochen war, scheinbar spurlos.