Am Heimweg von Einsatz vermissten Senior gefunden

Vermissten zufällig entdeckt

Gemeinsam mit ihrem Vater – der ebenfalls der Rettungshundebrigade angehört – war Aumayr in der stürmischen Nacht auf dem Heimweg, als sie im Bereich der Bundesstraße B1 im Vorbeifahren einen Mann am Straßenrand gehen sah. Obwohl er eine Kapuze übergezogen hatte, erkannte sie eine Ähnlichkeit mit dem Vermissten. Die beiden wendeten das Auto, um Nachschau zu halten. „Da war er aber schon wieder weg“, so die Hundeführerin. Also stieg sie aus, suchte mit einer Taschenlampe in der Dunkelheit weiter und entdeckte den Vermissten tatsächlich in einer Seitenstraße.