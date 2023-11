Mit Adlerblick das ganze Gschnitztal überschauen

In einer Rechtskurve vor einer Wiese am Forstweg (Mountainbikeroute) bleiben, bei der folgenden Wegteilung an „Blaserhütte“ orientieren und im Wald ansteigend talauswärts spazieren – praktisch in die Gegenrichtung! Die Route zieht später fast eben dahin. Sobald die Strecke erneut ansteigt, heißt es, sich bei der Weggabelung rechts halten.