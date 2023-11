Neueröffnungen: Eine Premiere und zwei Jubiläen

Blumen als Weihnachtsmärchen

Den 20. Geburtstag feiert die Weihnachtsausstellung und der Adventmarkt in den Blumengärten Hirschstetten (22., Quadenstraße 15). Im Veranstaltungsglashaus lassen sich neun Märchen-Erzählungen erleben, die in liebevoller Handarbeit mit unzähligen Blumen ausgestaltet wurden. Das Motto in diesem Jahr lautet nämlich „Weihnachtsmärchen“. In den Gärten selbst warten mehr als 50 Verkaufsstände, darunter Punsch, frischer Räucherfisch und allerlei Geschenkideen.