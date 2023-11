Nach Schlagabtausch steht das neue Doppel-Budget

Vor wenige Tagen herrschte noch Eiszeit, FPÖ und die Allianz von SPÖ, ÖVP und Grünen beschuldigten sich gegenseitig, für das Scheitern der Budgetgespräche verantwortlich zu sein. Schlussendlich fand man zueinander und sowohl am Donnerstag, 23. als auch am Freitag, 24. November wurden die Budgetverhandlungen intensiv fortgesetzt. Dabei kam man sich bereits am Donnerstag in wesentlichen Verhandlungspunkten näher und konnte heute, Freitag, eine Einigung in allen Punkten erzielen.