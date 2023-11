Völlig verfahrener Streit rund um Welser Budget

Großprojekte kein Streitthema

Die FP will nicht nachgeben: „Das sind parteipolitische Spielchen, um die Auftrittsmöglichkeiten des Bürgermeisters in der Öffentlichkeit einzuschränken.“ Übrigens: Keine Streitthemen sind die geplanten Großprojekte. Schinninger: „Dazu stehen wir. Sie wurden ja meist auch einstimmig in die Wege geleitet.“