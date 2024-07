Badeplätze sind auch für Diebe ein Paradies

Schließfächer und Boje schützen

Wer dennoch auf Nummer sicher gehen möchte, für den hat Sicherheitsexperte Kaltenegger Tipps: „Lassen Sie nicht notwendige Wertsachen zu Hause. Bargeld sollte nur so viel wie nötig mitgenommen und das Handy und andere Wertsachen vor dem Ins-Wasser-gehen in einem Badekästchen versperrt werden.“ Das habe auch den Vorteil, dass für aus Schließfächern gestohlene Gegenstände in der Regel die Betreiber der Bäder gemeinsam mit den Betroffenen haften. Alternativ können Geldtasche und Co. in einer aufblasbaren Schwimmboje mit ins Wasser genommen werden (siehe Bild).