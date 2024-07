Auto von Lenkerin mit Probeschein beschlagnahmt

Das war ein kurzes Vergnügen: Einer 28-jährigen Probeführerscheinbesitzerin wurde in Wels das Auto und die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen, nachdem sie am helllichten Vormittag in der 70er-Zone mit 158 km/h geblitzt worden war. Auch mit einer Anzeige muss die frisch gebackene Raserin rechnen.