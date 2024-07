Aufmerksamer Neffe fand demente Braunauerin

Eine schwer demente 66-Jährige war zwei Tage lang abgängig. Dann wurde sie völlig unterkühlt und durchnässt am Ufer der Salzach in Überackern entdeckt. In letzter Sekunde: Eine weitere Nacht im Freien hätte die dreifache Mutter wohl nicht überlebt. Nun erholt sie sich im Krankenhaus Braunau.