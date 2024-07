„Eine Ausgangssperre für die Kinder bringt nichts“

Forderungen nicht umsetzbar

„Mehr Einschränkungen bringen nichts. Das sollte nicht der Weg sein, wie mit den Kindern umgegangen wird“, meint auch Alexander Unterberger, ebenfalls Gewaltpädagoge. Auch er denkt, dass die Forderungen nicht Realität werden können: „Man müsste an der geltenden Rechtslage so viel ändern, das ist nicht möglich.“ Heidlmair ist hingegen von der Umsetzung überzeugt. In den 50 Jahren, die seine Einrichtung schon besteht, musste immer wieder umgedacht werden. „Neue rechtliche Rahmenbedingungen sind jetzt der nächste Schritt“, sagt er.