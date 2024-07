Das Spiel der Könige ist für Frauen nun gratis!

In Sachen Preisgeld, das beachtliche 35.000 Euro beträgt, gibt’s in der offenen Klasse für den Sieger 5000 Euro, die beste Frau erhält 2500 €. Teilnahmeberechtigt sind beim Event, das wegen des 75-jährigen Jubiläums des OÖ-Verbandes im Oberbank Donauforum in Linz steigt, Schach-Könner ab einer ELO-Spielstärke von 2000. Österreichs Elite wird quasi geschlossen beim Event am Start sein, das sich gleich über neun Tage erstreckt.